21 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Нягани возбудили уголовное дело из-за дома, принятого в эксплуатацию с нарушениями

В Нягани следователи возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По версии следствия, в сентябре 2020 года на основании заключения о соответствии проектной документации в городе Нягань введен в эксплуатацию 30-квартирный жилой дом №20 по ул. Киевская. Вместе с тем, после заселения дома выявлены множественные недостатки в виде сквозных трещин внутренних и наружных стен, дефектов вентиляционной системы и электрической сети, при наличии которых дом не отвечает требованиям жилищного законодательства, а также строительным нормам и правилам.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал принять меры по расселению аварийного дома, который тоже находится по ул. Киевская, но под номером 47. 

Аварийным дом был признан пять лет назад. Семьи жалуются на гнилые стены и пол и сообщают, что дом холодный, зимой в нем жить невозможно. После пристального внимания следственного комитета России и его главы Бастрыкина к аварийному дому, глава Нягани пообещал расселить деревяшку.

Теги: уголовное дело, злоупотребление полномочиями, расселение



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