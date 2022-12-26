Глава общества охотников в Ярославской области устроил незаконный отстрел лосей

Полиция в Ярославской области возбудила уголовное дело в отношении председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов за незаконную охоту.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Тутаева, мужчины 1949 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота)", - , сообщает УМВД по региону.

Установлено, что подозреваемый выдал 12 специальных разрешений на охоту, фактически произведен отстрел 20 диких животных. Инцидент произошел в лесном массиве у деревни Попадино Тутаевского района.

Причиненный ущерб составил 640 тысяч рублей, что является особо крупным размером, уточнили в МВД.

По данным правительства региона, фигурант - председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов. Он был ответственным за проведение коллективной охоты на лосей бригадой охотников.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения - домашний арест. Проводятся судебно-криминалистические экспертизы.

Напомним, ранее суд в Саратовской области дал депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину 3 года условно по делу о незаконной охоте. По версии СК, осенью прошлого года Рашкин убил лося, при этом он действовал умышленно и был в курсе, что не имеет права охотиться. Рашкин утверждал, что не знал об отсутствии лицензии, а также говорил, что принял лося за кабана.