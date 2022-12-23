ФСБ сообщила о задержании россиян, передававших СБУ секретные сведения

В Пермском крае, ЕАО и Ростовской области задержаны россияне, готовившие теракты по заданию украинских спецслужб и передававшие Украине секретные сведения, сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, в частности, один из задержанных передал украинской стороне "данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники", в результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS.

Возбуждены уголовные дела по ст. 275 ("государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства") и ст. 276 ("шпионаж") УК РФ.