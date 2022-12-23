23 Декабря 2022
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Фото:Накануне.RU

В Саратовской области подожгли военкомат

В Саратовской области неизвестные подожгли военкомат, пишет Baza. По данным телеграм-канала, инцидент произошел в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка.

В кабинете дежурного обнаружили пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла.

Пожар удалось потушить до того, как он перешел в другие помещения. При этом кабинет сильно пострадал от огня, сообщает Baza.

Ранее в Ангарске пожилая женщина попыталась поджечь военкомат с помощью трех "коктейлей Молотова". Ни одна из бутылок не загорелась. Женщину удалось быстро задержать.

Теги: военкомат, поджог, саратовская область



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