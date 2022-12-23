В Саратовской области подожгли военкомат
В Саратовской области неизвестные подожгли военкомат, пишет Baza. По данным телеграм-канала, инцидент произошел в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка.
В кабинете дежурного обнаружили пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла.
Пожар удалось потушить до того, как он перешел в другие помещения. При этом кабинет сильно пострадал от огня, сообщает Baza.
Ранее в Ангарске пожилая женщина попыталась поджечь военкомат с помощью трех "коктейлей Молотова". Ни одна из бутылок не загорелась. Женщину удалось быстро задержать.