В Саратовской области подожгли военкомат

В Саратовской области неизвестные подожгли военкомат, пишет Baza. По данным телеграм-канала, инцидент произошел в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка.

В кабинете дежурного обнаружили пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла.

Пожар удалось потушить до того, как он перешел в другие помещения. При этом кабинет сильно пострадал от огня, сообщает Baza.

Ранее в Ангарске пожилая женщина попыталась поджечь военкомат с помощью трех "коктейлей Молотова". Ни одна из бутылок не загорелась. Женщину удалось быстро задержать.