22 Декабря 2022
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Фото: kremlin.ru

Путин: У Киева скоро закончатся военные запасы

Военные запасы Киева скоро закончатся, в отличие от России, которая хоть и тратит их большое количество, но в это же время и наращивает базу. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. 

"Я сейчас не буду назвать цифры, сколько в день, скажем, снарядов тратим. Это большие цифры. Но разница между нами, скажем, и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется", - рассказал президент.

По его словам, в РФ будут наращивать базу, но не в ущерб другим отраслям экономики. Более того, в отличие от Украины, отметил Путин, последние десятилетия Россия развивала оборонную промышленность, военную науку и технологии.

Теги: Киев, Россия, военные запасы



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