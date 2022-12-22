22 Декабря 2022
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Происшествия В России
Фото: Минобороны РФ

На авианосце "Адмирал Кузнецов" произошло "маленькое возгорание"

В ходе ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание, сообщил РИА Новости глава ОСК Алексей Рахманов.

"Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ", - сказал он.

По словам Рахманова, пожарные системы сработали штатно, огонь потушен. Ущерба и пострадавших нет.

ТАСС пишет, что крейсер находится на ремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске. По данным источника, были эвакуированы 20 человек.

Очаг возгорания находился в каютах на левом борту, его удалось локализовать на площади 6 кв. м. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

Напомним, 12 декабря 2019 года на крейсере, который стоял на ремонте в доках Мурманска, произошел пожар. При тушении продуктами горения отравились 10 военных. Два человека погибли. Причиной пожара СМИ называли попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.

В 2018 году авианосец проходил плановый доковый ремонт. 31 октября произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены цистерны плавдока ПД-50, и последний ушел под воду. Сообщалось, что "Адмирал Кузнецов" получил повреждения из-за падения на него крана.

Теги: адмирал кузнецов, пожар



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