22 Декабря 2022
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Общество Уральский ФО Пермский край
Фото: uralkali.com

"Уралкалий" направил более 7 миллионов рублей на создание "Геоквантума"

В Березниках в технопарке "Кванториум", функционирующем в детско-юношеском центре "Каскад" состоялось открытие "Геоквантума" — образовательного модуля по обучению детей работе с пространственными данными и геоинформационными технологиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании Уралкалий, направившей на его создание более 7 млн руб.

За счет средств компании было приобретено оборудование, современные программно-аппаратные комплексы для аэросъемки и изучения GLONASS/GPS-технологий.

"Уралкалий" — динамично развивающаяся компания. В процессе производства мы используем самые передовые технологии, поэтому поддерживаем развитие новой образовательной среды, ориентированной на инженерно-технические специальности и формирование научно-исследовательских компетенций школьников. Открытие "Геоквантума" позволит "Уралкалию" проводить профориентационные мероприятия по таким востребованным в компании специальностям как маркшейдерское дело и геология", - отметил директор по производству "Уралкалий" Евгений Зыбин.

На занятиях в "Геоквантуме" дети получат возможность научиться собирать, обрабатывать и анализировать географические данные для решения различных задач в геологоразведке и добыче полезных ископаемых, транспорте и логистике, в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, архитектурном проектировании и территориальном планировании.

Теги: Уралкалий, Геоквантум, Кванториум



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