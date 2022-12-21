Во время пожара на территории Боткинской больницы эвакуировали 100 человек

В Москве ликвидировали пожар на территории Боткинской больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, второй Боткинский проезд, д. 5, к. 3. По прибытию пожарно-спасательных подразделений - в четырехэтажном здании произошло возгорание в одном из помещений на техническом этаже, мебели и оргтехники на площади пять "квадратов". Проведена эвакуация людей (около 100 человек)", - говорится в сообщении.

В 19.02 по московскому времени пожар был локализован, в 19.03 открытое горение ликвидировано, в 19.04 пожар полностью ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало.

В департаменте здравоохранения пояснили, что возгорание произошло в корпусе, принадлежащем коммерческой медицинской организации рядом с Боткинской больницей. Это обособленное здание, не сообщающееся с корпусами Боткинской больницы. Все пациенты стационара находятся в безопасности.