В Москве произошел пожар на территории Боткинской больницы

На территории Боткинской больницы в Москве произошел пожар. По данным telegram-канала Mash, горит техническое помещение частной клиники "Медси" на четвертом этаже.

"Там находится архив, а также отдел аналитики и договоров. Внутри нет систем пожаротушения. Пожарные уже борются с огнем и эвакуируют людей", - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, в пожарную часть поступило сообщение о возгорании во втором Боткинском проезде. В настоящее время туда выехали пожарные.