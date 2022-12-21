Мы не будем заниматься милитаризацией страны – Путин

Российские власти не будут заниматься "милитаризации страны и милитаризации экономики", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны. "Нам этого просто не нужно", - заявил глава государства.

"У наших соседей только подачки, скоро вообще ничего не будет. У нас все по-другому. У нас есть все, чтобы наращивать потенциал", - заявил Путин.

Он одобрил все мероприятия по расширению и усилению армии, предложенные министром обороны Сергеем Шойгу, в том числе связанные с увеличением гособоронзаказа, службы по контракту.

"У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия попросит", - заявил Путин.