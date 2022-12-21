Суд продлил меру пресечения бывшему зампреду правительства Пермского края

Индустриальный суд Перми до 23 января 2023 года продлил домашний арест бывшему зампреду краевого правительства Елене Лопаевой, передает корреспондент Накануне.RU.

Ее обвиняют в хищении более 54 млн руб. средств благотворительного фонда "Содействие XXI век".

Напомним, дело о хищениях в фонде "Содействие — XXI век" было возбуждено осенью 2019 г. Его соединили с расследованием фактов причинения имущественного ущерба путем обмана без цели хищения. По версии следствия, Лопаева с 2017 по 2019 г. курируя работу фонда, расхищала спонсорские деньги на свои нужды. Средства выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Необходимый документооборот обеспечивала директор фонда Найданова. Ранее она призналась в содеянном и дала показания на Лопаеву.