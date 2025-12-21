В Перми продают имущество бывшего вице-премьера края Елены Лопаевой

В Перми продают имущество бывшего вице-премьера края Елены Лопаевой - два нежилых помещения и земельный участок. Об этом пишет Коммерсант-Прикамье.

В продаже появились помещение на улице Дружбы за 15 миллионов, помещение на улице Матросова за 7,5 млн, и 28,3 гектара земли в деревне Сухая сельского поселения Хохловское, за 15,5 млн руб. Продажа имущества осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона.

Уголовное преследование Елены Лопаевой началось 24 января 2022 года. Ее задержали в Москве, доставили в Нижний Новгород и затем этапировали в Пермь. 31 января 2024 года Ленинский районный суд Перми признал бывшую чиновницу виновной в присвоении 67,6 млн рублей по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ее приговорили к четырем годам заключения в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей.

Апелляция согласилась с предоставлением ей отсрочки в отбытии наказания до достижения 14-летия ее младшего сына. Из четырехлетнего срока Лопаева провела в СИЗО полтора года, еще столько же под домашним арестом и запретом определенных действий.

В апреле 2025 года против нее возбудили исполнительное производство с исполнительским сбором в 4,735 млн рублей.

Суд постановил ввести в отношении нее процедуру реализации имущества для погашения долгов.

Летом Лопаева подала заявление о банкротстве, суд его удовлетворил.