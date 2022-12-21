Бывший зампред правительства Пермского края Елена Лопаева написала явку с повинной

Бывшая зампред правительства Пермского края Елена Лопаева 8 декабря написала явку с повинной. По информации, опубликованной в telegram-канале Properm.ru, бывшая чиновница признает вину в служебной халатности.

По информации канала, Лопаева якобы не выполнила условия досудебного соглашения со следствием. Также сообщается, что условия не выполнила директор фонда "Содействие XXI век" Еленой Найданова. Якобы женщины не рассказали о соучастниках преступления. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела

Следствие ходатайствует о продлении домашнего ареста Лопаевой на месяц и двое суток - до 24 января. Елене Лопаевой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Следствие отмечает, что Лопаева может повлиять на свидетелей по делу, а также бежать из страны. Сама Елена Лопаева заявила, что она никуда не скроется, а выйти из под домашнего ареста она хочет, чтобы самой понять, что она сделала не так, кроме того, что занимала высокую должность. Также Лопаева утверждает, что не сможет бежать, так как у нее изъяли заграничный и дипломатический паспорта.

Адвокаты просят применить более мягкую меру пресечения. Во-первых, Елена Лопаева опекает престарелую мать. А во-вторых, нуждается в обследовании у стоматолога. Что невозможно под домашним арестом и предлагают заменить домашний арест на залог, подписку о невыезде или ограничение определенных действий.

24 января исполняется ровно год, как бывшая вице-премьер правительства Прикамья была задержана в Москве по подозрению в мошенничестве в Перми. 5 мая она заключила досудебное соглашение со следствием. Задержали ее в рабочем кабинете - она трудилась замгендиректора технополиса "Москва".

Как сообщало Накануне.RU, , дело о хищениях в фонде "Содействие — XXI век" было возбуждено осенью 2019 г. Его соединили с расследованием фактов причинения имущественного ущерба путем обмана без цели хищения. По версии следствия, Лопаева с 2017 по 2019 г. курируя работу фонда, расхищала спонсорские деньги на свои нужды. Средства выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Необходимый документооборот обеспечивала директор фонда Найданова. Ранее она призналась в содеянном и дала показания на Лопаеву.

По данным канала, ущерб оценивается в сумму более 54 млн рублей.