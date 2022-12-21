Борисов: "Роскосмос" построит два завода по серийному производству спутников

Два завода по серийному производству спутников намерена построить госкорпорация "Роскосмос".

Об этом заявил ее руководитель Юрий Борисов. "Один будет построен в кооперации с ИСС Решетнёва – возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой – предположительно в Московской области, потому что здесь куст других предприятий", – сообщил он. Отмечается, что нужна "оптимальная логистика", чтобы не возить материалы через всю страну.

Средства для строительства предприятий "Роскосмос" планирует привлекать в том числе через облигации, которые будет выпускать финансовая структура госкорпорации, их планируется размещать на российских биржевых площадках в основном среди уполномоченных банков, а также частных инвесторов.

"Предельный объем – до 50 млрд руб., срок – 15–20 лет, выплата купонного дохода – каждый 181-й день", – сообщил Борисов. Стартовый выпуск облигаций намечен на 2023 год в размере 10 млрд руб.

Сегодня все российские предприятия выпускают по 15 спутников в год. Глава госкорпорации считает, что теоретически они способны увеличить объем выпуска до 42 единиц, но и этого недостаточно. "Сегодня Илон Маск выпускает по шесть космических аппаратов в день, планирует к 2030 году создать группировку аж в 42 тыс. спутников. Производственные мощности Китая – свыше 500 спутников в год", – сообщил руководитель "Роскосмоса". При этом активно наращивают производственные мощности Европа и Индия.

На рубеже 2025–2026 гг. Россия должна выпускать 200–250 спутников в год, а к 2030 г. – как минимум по спутнику в день. Борисов надеется, что в достижении этих целей госкорпорации смогут помочь частные компании. Вместе с ними "Роскосмос" уже создает виртуальный облик космической группировки, которая появится к 2030 г., сообщают "Ведомости".

Напомним, "Роскосмос" ожидает в 2022 году убытки на сумму около 50 млрд руб. Главная причина – хронические срывы сроков сдачи продукции.