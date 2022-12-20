Пермский край стал единственным регионом в ПФО, где инфляция увеличилась

Единственным регионом Приволжского федерального округа, где инфляция увеличилась, стал Пермский край, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦБ РФ.

Годовая инфляция в Пермском крае в ноябре 2022 года повысилась относительно предыдущего месяца на 0,09 п.п., до 12,94%. Это выше показателя по ПФО (12,02%) и по России в целом (11,98%), где инфляция в ноябре снизилась.

Основной причиной ускорения инфляции стал рост потребительского спроса на отдельные виды услуг. В частности, он привел к повышению годовых темпов прироста цен на туристические услуги и установлению цен на авиаперелеты на уровне выше прошлого года.