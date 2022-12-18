Посол России в Вашингтоне заявил, что США утрачивают инстинкт самосохранения

Вашингтон все глубже втягивается в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения, поставки все более мощного оружия Киеву говорят о настрое США на эскалацию. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает ТАСС со ссылкой на американский журнал Newsweek.

Дипломат заявил, что мы находимся в начале сложного и длительного пути строительства многополярного мира.

"Российская Федерация выступает за то, чтобы в будущей системе международных отношений учитывались интересы всех участников, а новые центры развития в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке могли бы оказывать равное влияние на глобальные процессы вместе с Россией и США. Наши предложения находят все больше понимания и поддержки в различных регионах планеты", - подчеркнул Антонов.

"Наивно полагать, что в ходе упомянутой трансформации соперничество Российской Федерации и Соединенных Штатов в одночасье прекратится. Вашингтон наверняка будет предпринимать все возможное, чтобы сохранить ведущие позиции и "заглушить" наш голос", - добавил посол. Как он отметил, "российско-американское противостояние, если таковому суждено продолжаться, должно быть взаимоуважительным". "Это - основа и дипломатической практики, и простого человеческого общения", - подчеркнул Антонов. Как он констатировал, из воспоминаний посла СССР в США Анатолия Добрынина следует, что во времена самого острого соперничества между Москвой и Вашингтоном "обеспечивалась базовая составляющая межгосударственного взаимодействия - подлинное стремление понять друг друга".

"В реалиях сегодняшнего дня не видим подобного настроя со стороны Вашингтона. Напротив - русофобия столь превалирует над созиданием и здравым смыслом, что США все глубже втягиваются в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения", - подчеркнул посол. "Последствия дальнейшего наращивания поставок вооружений киевским преступникам поистине непредсказуемы. Администрация полностью игнорирует наши озабоченности, которые мы доводим до собеседников по всем доступным каналам, - продолжил Антонов. - Практические шаги Белого дома, постоянно "повышающего ставки" через отправку все более мощного оружия, говорят об одном: Вашингтон ведет дело к эскалации".

"В данном контексте представляется уместным вновь напомнить коллегам об особой ответственности наших держав за поддержание глобальной безопасности", - указал Антонов. Он отметил, что РФ и США объединяют и "другие общие приоритеты, среди которых борьба с международным терроризмом, изменением климата, пандемиями, а также обеспечение стабильности в Арктике".

Посол РФ выразил согласие с мнением патриарха американской внешней политики Генри Киссинджера, который отмечал, что в условиях нового миропорядка "традиционный американский идеализм должен сочетаться с вдумчивой оценкой современных реалий". "Поэтому хочется надеяться, что в Вашингтоне все же прислушаются к нашим доводам и проявят конструктивный подход к украинскому кризису и связанным с ним рискам", - добавил Антонов.