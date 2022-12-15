Житель Хабаровска осужден на 12,5 лет колони за попытку продать Украине секретные сведения

Житель Хабаровска, который пытался продать спецслужбам Украины секретные данные, осужден на 12,5 лет колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает ФСБ РФ.

О задержании хабаровчанина стало известно в марте. Сообщалось, что якобы на фоне военной спецоперации РФ на Украине он пытался продать Киеву закрытые данные для диверсий.

По данным ФСБ, мужчина анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него сведения о транспортной инфраструктуре, которые «могли быть использованы в ущерб безопасности РФ".

Что это за данные и где их получил житель Дальнего Востока – не раскрывается.