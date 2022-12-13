В свердловском отделении партии "Родина" произошла смена руководителя

В свердловском региональном отделении партии "Родина" сменился руководитель.

Как сообщили Накануне.RU в партии, им стал Сергей Юсупов. Ему 40 лет, является выпускником Уральского юридического института МВД РФ. В данный момент – действующий предприниматель. Сам Юсупов уже заявил, что намерен сосредоточиться на развитии регионального отделения и заниматься решением актуальных вопросов, волнующих жителей Свердловской области.

Ранее областное отделение "Родины" возглавлял Валерий Хвостов. Он занимал этот пост с 2019 года. Как пояснили в партии, Хвостов принял решение сосредоточиться на другой деятельности. Что это за деятельность, там не уточнили.

Как сообщало Накануне.RU, в марте Валерий Хвостов обращался в Свердловское УФАС с просьбой разобраться с резким подорожанием офисной бумаги. Однако в ведомстве не увидели в ситуации ничего экстраординарного, объяснив это "конъюнктурой рынка".