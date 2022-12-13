Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35% за неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% за неделю. В 37 регионах показатель превышает среднероссийский уровень, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с региональными управлениями ведомства.

Среди ОРВИ шире всего распространены риновирусы (9,7%), РС-вирусы (9,3%), метапрневмовирусы (7,2%), а также сезонные коронавирусы (5,3%).

Для вирусов гриппа составляет 52,5% и продолжает расти. Среди штаммов гриппа преобладает А (он же H1N1, он же свиной грипп), он выявлен уже 82 субъектах страны.

Сложнее всего ситуация обстоит в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях.

Также за неделю на 11% выросла заболеваемость ковидом. Рост заболеваемости фиксируется в 52-х регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.