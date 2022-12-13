В Екатеринбурге полыхает склад: тушение осложняется сильным задымлением

В Екатеринбурге тушат пожар на складе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 12 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступил сигнал о пожаре на улице Артинской. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горят паллеты в складском помещении. Площадь возгорания сейчас уточняется.

По данным МЧС, тушение осложняется сильным задымлением, работают звенья газодымозащитной службы. Специалисты принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. В тушении задействовано 15 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава. Как добавили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало.

По оперативной информации, еще до прибытия огнеборцев из здания склада самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пожарные обнаружили очаг возгорания: оказалось, что на площади в 20 квадратных метров горит лакокрасочная продукция.

Обновлено в 12.33: В 12 часов 30 минут, применив пенную атаку, огнеборцы локализовали и ликвидировали открытое горение. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, за последнее время в Екатеринбурге произошло сразу несколько пожаров в промзоне. В середине октября случился крупный пожар на улице Аппаратная: горела пластиковая продукция в помещении ангара, с огнем боролись несколько дней. В ноябре вспыхнул ангар с мебельными материалами в переулке Речном. А через пару дней после этого загорелся ангар на улице Шефская.