Уральскому инкассатору грозит шесть лет колонии за присвоение денег из банкоматов

На Среднем Урале перед судом предстанет инкассатор. Его обвиняют в присвоении денег из банкоматов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, при замене кассет с наличными мужчина похищал из банкоматов, расположенных в разных городах региона, купюры, не попавшие внутрь закрытых контейнеров. Средства были похищены им из 10 банкоматов суммами от 5 до 25 тысяч рублей с каждого, банкнотами в 1 и 5 тысяч рублей.

Всего таким способом уралец присвоил себе 97 тысяч рублей. Когда инкассатора задержали, он объяснил свои действия наличием кредита и непогашенного штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Шалинский районный суд. Мужчине грозит до шести лет колонии.