Прокуратура выясняет причины ухудшения здоровья юных уральских хоккеистов

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию об ухудшении здоровья юных воспитанников спортивной школы. Это случилось после возвращения из Нижнего Тагила, куда они ездили на игру.

Читайте также: На Среднем Урале по решению суда прикрыли опасное кафе

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, известно, что 12-летние члены хоккейной команды СКА "Юность" вместе с тренером ездили в Нижний Тагил для участия в спортивных сборах. В их рамках состоялась игра с другой хоккейной командой. В поездке дети находились всего день, а сразу после возвращения некоторые из них почувствовали ухудшение здоровья – поднялась температура и началась рвота.

Сейчас прокуратура проверяет данную информацию. Если же она подтвердится, ведомство оценит соблюдение спортивной школой требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также речь зайдет о соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства при выездных мероприятиях.

Как заверили в прокуратуре, по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в школе №2 Нягани (ХМАО) сразу 82 человека заболели ротавирусной и энтеровирусной инфекцией.