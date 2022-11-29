29 Ноября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале по решению суда прикрыли опасное кафе

На Среднем Урале по решению суда приостановлена деятельность кафе, которое могло угрожать здоровью своих посетителей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, проверка проводилась в кафе "Хороший вкус" в Ревде, в результате была обнаружена масса нарушений. Установлено, что каждое из помещений нуждается в ремонте, отсутствует вытяжка. Кроме этого, для мытья посуды и приборов использовалось бытовое моющее средство, не разрешенное в предприятиях общественного питания.

Более того, оказалось, что инвентарь для уборки обеденного зала и кухни хранится в туалете для сотрудников. А инвентарь для уборки туалетов и вовсе отсутствует. Также был вскрыт ряд других нарушений в технологии хранения и приготовления продуктов.

В связи с тем, что эти нарушения несут угрозу жизни и здоровья посетителей кафе, суд вынес решение о приостановке деятельности заведения на 21 сутки. Судебные приставы Ревдинского отделения опечатали входные группы в помещение, предупредив директора об ответственности за незаконное открытие.

Теги: суд, кафе, Ревда, ФССП



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