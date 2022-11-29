29 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В няганской школе отравились 82 человека

В школе №2 Нягани 82 человека заболели ротавирусной и энтеровирусной инфекцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Надзорное ведомство взяло на контроль ситуацию с массовым заболеванием и поручила прокурору города провести проверку по данному факту.

"В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию в образовательном учреждении, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры округа", - говорится в сообщении.

По данным главы Нягани Ивана Ямашева, занятия в школе отменены. На месте работала окружная комиссия, проводится профилактическая санэпидобработка комбината питания.

Теги: школа, проверка, прокуратура, отравление



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