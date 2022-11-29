Якушев: УрФУ – связующее звено между промышленностью, наукой и образованием

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с ректором Уральского федерального университета Виктором Кокшаровым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, речь шла об участии вуза в проектах по интеграции образования, науки и промышленности, а также создании в Екатеринбурге университетского кампуса мирового уровня.

"Уральский федеральный университет – связующее звено между промышленностью, наукой и образованием. Благодаря ему создаются и развиваются кооперационные связи между организациями высшего образования, научными институтами и высокотехнологичными компаниями, которые внедряют в производство новые технологии. Эта работа особенно заметна на примере проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы". Он активно работает над перспективными проектами и уже показывает хорошие результаты", - акцентировал Владимир Якушев.

Виктор Кокшаров подчеркнул, что все это было бы невозможно без усилий преподавателей, ученых и студентов – без их профессионализма и творчества, желания развиваться и видеть страну сильной и процветающей. Ректор УрФУ отметил поддержку органов государственной власти всех уровней, а также высоко оценил координирующую роль полпреда на посту председателя наблюдательного совета УМНОЦ.

"УМНОЦ сейчас – это 51 технологический проект, тесно связывающий девять вузов, десять академических институтов и 54 индустриальных партнера в трех регионах. Все они направлены на решение важнейших задач, стоящих в сфере освоения космоса, атомной промышленности, развития транспорта, медицины, энергетики и других важнейших для государства отраслей. Только в этом году в центр направлено 475 млн рублей из федерального и региональных бюджетов. Отдельно отмечу финансовую поддержку шести молодежных лабораторий, получивших 89 млн рублей в рамках годового государственного задания", - рассказал ректор УрФУ.

Участники встречи детально обсудили вопросы дальнейшей реализации технологических проектов УМНОЦ. Также обсуждались возможности поддержки новых проектов УрФУ и ход строительства объектов университетского кластера.