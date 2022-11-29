В граничащих с Украиной российских регионах снизился спрос на новостройки, - ЦИАН

В российских регионах, которые граничат с Украиной и новыми российскими территориями, снизился спрос на жилье новостройках, передает РБК со ссылкой на аналитику сервиса ЦИАН.

Лидерами по падению спроса стали Воронеж и Белгород. По итогам октября в Воронеже было заключено 292 договора долевого участия (ДДУ) — это на 53% меньше, чем в сентябре. В Белгороде снижение составило минус 44 %, до 27 сделок с новостройками.

В остальных столицах приграничных регионов спрос снизился в пределах от минус 37% (Симферополь) до минус 13% (Краснодар).

Ранее аналитики оценили рост предложения на вторичном рынке крупнейших городов пяти областей России, имеющих сухопутные границы с Украиной. За год (октябрь 2022 года к октябрю 2021-го) совокупная экспозиция выросла на 45,9%, до 26,1 тыс. объектов.