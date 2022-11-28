Максимальный объем ущерба от лесных пожаров в этом году пришелся на Югру

Сумма ущерба, причиненного лесными пожарами в УрФО, в 2022 году составила 4,3 млрд рублей против 4 млрд рублей по итогам прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергея Куплевацкого.

"Основная масса этой суммы приходится на затраты на тушение, остальная сумма - потеря древесины на корню и гибель молодняков", - сообщил Сергей Куплевацкий.

Максимальный объем ущерба от лесных пожаров пришелся на Ханты-Мансийский автономный округ - Югру - 2,5 млрд руб., минимальный - на Свердловскую область - 97 млн руб.

При этом затраты на организацию тушения лесных пожаров на Урале в 2022 году составили почти 3,5 млрд рублей. В частности, в 2022 году Тюменской, Челябинской областями и Югрой было закуплено 32 единицы пожарной техники, в том числе тракторов и малых лесопатрульных комплексов, и более 1,1 тыс. единиц лесопожарного оборудования, среди которого радиостанции и огнетушители.

Кроме того, в 2022 году в регионах Урала ввели целевой показатель по сокращению площади лесных пожаров, добавил Куплевацкий. В частности, Курганская область к 2030 году не должна допускать лесные пожары площадью более 8,2 тыс. га, Свердловская - 7,7 тыс. га, Тюменская - 19,8 тыс. га, Челябинская - 8,5 тыс. га, Югра и Ямал - 23 и 18 тыс. га соответственно.

С начала лесопожарного периода — 22 апреля, работники Авиалесоохраны Югры ликвидировали 439 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 401 031,23 га.

93% из всех возгораний возникли из-за грозовой активности, 7% – по вине человека и при переходе огня с иной категории земель.

Напомним, особый противопожарный режим был отменен в Югре 1 сентября, после того, как в автономном округе были ликвидированы все действующие лесные пожары.

Власти отмечают, что не вся пройденная пожарами площадь – это погибший лес. Чтобы определить степень повреждения леса от природных пожаров, назначить перечень санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по лесовосстановлению, в следующем году на территориях действия возгораний проведут лесопатологические обследования.