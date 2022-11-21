Саакашвили призвал отказаться от спекуляций на теме его отравления

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отрицает, что сообщал кому-либо из своих адвокатов о подозрении на отравление.

Ранее адвокат Валерий Гелбахиани сообщил журналистам о возможном отравлении своего подзащитного тяжелыми металлами, в том числе ртутью.

Саакашвили, который находится сейчас в грузинской тюрьме, через соцсети сделал заявление: "Никогда не говорил ни одному из своих адвокатов, что имею подозрение на отравление. Спекуляции на эту тему неуместны".

Он добавил, что состояние его здоровья ухудшается, особенно в последние два месяца.

"Важно довериться специалистам, а излишнее политизирование этого вопроса не нужно", - полагает Саакашвили.

В начале ноября другой адвокат экс-президента – Шалва Хачапуридзе – заявил, что врачи подозревают у Саакашвили 34 заболевания, в том числе туберкулез и деменцию.