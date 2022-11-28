28 Ноября 2022
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: &quot;Газпромнефть-Хантос&quot;

Спортивный проект "Газпромнефть-Хантоса" отметили на федеральном уровне

"Газпромнефть-Хантос" вошел в число победителей первой Национальной премии в области корпоративного спорта с масштабным проектом, реализованным на Южно-Приобском месторождении.

Как сообщили Накануне.RU в компании, турнир "Спорт на вахте" прошел осенью 2022 года. В нем участвовали 150 сотрудников дочерних предприятий "Газпром нефти", свыше пяти тысяч болельщиков наблюдали за соревнованиями на промысле и онлайн. Турнир стал одним из крупнейших спортивных проектов, реализованных на месторождениях страны.

Комплексная программа по развитию спорта на труднодоступных территориях была сформирована в "Газпромнефть-Хантосе" с учетом пожеланий сотрудников, работающих вахтовым методом. Она предусматривает создание на автономных нефтепромыслах полноценной инфраструктуры, позволяющей вести здоровый образ жизни и поддерживать хорошую физическую форму. Только за последний год введены в эксплуатацию два многофункциональных спорткомплекса с современными тренажерами и универсальными залами, раздевалками и комнатами отдыха.

"Мы постоянно работаем над улучшением социально-бытовых условий на промыслах, в том числе расширяем и совершенствуем спортивную инфраструктуру, – подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Фёдоров. – Люди, несущие рабочую вахту вдали от дома, могут так же, как в городе, заниматься любимыми видами спорта, укрепляя тем самым свое здоровье и поддерживая позитивный эмоциональный настрой. А такие проекты, как "Спорт на вахте", еще и способствуют развитию корпоративной культуры и стимулируют интерес к активному образу жизни".

турнир "Спорт на вахте"(2022)|Фото: "Газпромнефть-Хантос"

Отметим, что Национальная премия в области развития корпоративного спорта (ARCORPS AWARDS) учреждена в 2022 году. Организатором выступила Ассоциация развития корпоративного спорта, сформированная в конце 2021 года по инициативе Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы» в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

По словам организаторов, премия позволяет отметить компании, где корпоративный спорт активно развивается, и показать их опыт в популяризации активного образа жизни.

Теги: Газпромнефть-Хантос, спорт на вахте, турнир, спортивный проект



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