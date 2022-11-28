"Присосался к нашим зарплатам". В Урае работники культуры добиваются отстранения руководителя

В Урае работники культуры добиваются отстранения от должности руководителя МАУ "Культура" Сергея Выродова. Одна из ключевых претензий сотрудников подведомственных Выродову учреждений - низкие заработные платы.

Как сообщил Накануне.RU председатель профсоюзной организации работников культуры города Урая Тарас Иваненко, в настоящий момент зарплаты находятся на уровне 2019 г.

"Гендиректор принял положение об оплате труда, которое не позволяет работникам получать нормальную зарплату. То есть, там изначально заниженные зарплаты. Мы находимся на уровне 2019 г., несмотря на "майский" Указ Путина, согласно которому зарплаты работников культуры были приравнены к средней зарплате по территории. Он изначально нам сделал маленькие зарплаты, а остальное компенсируют квартальными премиями. Ему администрация назначила зарплату в 150 тыс. руб. И он еще в квартал получает еще 150 тыс. руб. Для него это премия, а для нас - часть зарплаты. Мы встречались с главой города, донесли до него информацию, что наш директор присосался к нашей зарплате. Глава администрации все это услышал, ведет работу", - сообщил Иваненко.

Работники культуры дважды объявляли вотум недоверия руководителю МАУ "Культура".

В администрации города сообщили Накануне.RU, что проблема с заработными платами - не единственная. Руководитель учреждения не решал существующие проблемы и они накопились как снежный ком. Сейчас мэрия в экстренном порядке разрабатывает положение о заработной плате - делает ту работу, которую должен был выполнить Сергей Выродов еще три года назад.

"Ситуация непростая. На первых порах, когда Сергей Выродов пришел на должность директора, все было неплохо. Но, как снежный ком накопились проблемы. Зарплату никто не урезает. Работников не сокращают. Это наше учреждение и мы заинтересованы в том, чтобы оно работало. Проблема сформировалась в учреждении во многом из-за позиции руководства. Мы разрабатываем в ручном режиме и вместо руководства МАО "Культура" подпишем положение об оплате труда. Подписано оно будет сегодня-завтра. 25 ноября на встрече с главой Урая работники культуры высказали много претензий к руководителю. В наш адрес, в адрес главы города поступали коллективные обращения, в которых сотрудники просят принять меры по отношению к руководителю, поскольку они страдают от отсутствия коммуникации положения по оплате труда. Решаем вопрос. Скоро его закроем. На этой неделе запланирована встреча с коллективом, на которой будут рассказаны все дальнейшие шаги", - сообщили в мэрии.

В администрации также пояснили, что после жалоб сотрудников были выявлены некоторые нарушения. Руководитель учреждения получил дисциплинарные взыскания. Некоторые из них Сергей Выродов оспаривает в судах.

Если в рамках действующего законодательства замечания не будут устранены, то у МАУ "Культура" появится новый руководитель.