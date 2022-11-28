28 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Почти четверть россиян с марта начали больше экономить на еде, - ВЦИОМ

Почти четверть россиян (24%) согласны с тем, что с марта стали больше экономить на еде. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Еще 11% скорее согласны с этим, 51% опрошенных не согласны или скорее не согласны.

Среди тех, кто стал больше экономить на еде, больше всего молодежи: 26% респондентов — в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 22% — от 35 до 44 лет.

Кроме того, 32% респондентов сообщили о том, что стали экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты. Не согласны с этим утверждением 27%. Еще для 39% вопрос не актуален.

В сентябре исследование показало, что россияне отказываются от покупки техники и одежды в пользу продуктов.

Теги: россияне, еда, экономия



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