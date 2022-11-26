26 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

На полигон "АвтоВАЗа" прибыл первый прототип электрического "Ларгуса"

На автополигон "АвтоВАЗа" в Самарской области (село Сосновка) привезли первый прототип электрического Lada Largus. Образец для испытаний собрали в Центре инжиниринга. Теперь прототип должен пройти цикл различных тестов, сообщает паблик "Avtograd news".

В сентябре сообщалось, что электрокар Largus будет стоить на 20-30% дороже версии с двигателем внутреннего сгорания, то есть 1,5-1,7 млн руб. по сегодняшним ценам. Но, вероятно, стоить он будет дороже, потому что серийное производство электрокара начнется только через три года.

В 2023 году планируется выпустить опытную партию e-Largus. И даже успешные испытания не станут гарантией того, что машина пойдет в серию: сначала на появление новинки должен будет положительно отреагировать рынок.

Ранее стало известно, что у электрического "Ларгуса" будет один электродвигатель на передней оси. Аккумуляторы планируется размещать под капотом и задним сиденьем. В среднем на одном заряде автомобиль сможет проехать 250 км.

Теги: lada largus, электромобиль, автоваз, испытания



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