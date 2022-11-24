Пушилин разрешил мужчинам призывного возраста выезжать из ДНР

Ограничения на выезд мужчин призывного возраста из ДНР больше не действуют. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении.

"На данный момент можно сказать, что мой указ "О всеобщей мобилизации" исполнен, и далее не требуется никаких дополнительных актов с моей стороны. Можно спокойно перемещаться по своим делам через административную границу мужчинам призывного возраста", — сказал он.

Указ был издан 19 февраля. Сейчас ДНР вошла в состав России, поэтому любые решения о мобилизационных мероприятиях приниматься исключительно указами и распоряжениями президента РФ Владимира Путина, добавил Пушилин.

Ранее он сказал, что количество призванных в ДНР не подлежит огласке. По официальным данным, потери составляют более 4 тыс. человек убитыми и 15 тыс. ранеными, не считая гражданских лиц.

Вчера уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что еще 250 военнослужащих разыскиваются на территории Украины.