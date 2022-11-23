23 Ноября 2022
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

На Демушкина составили протоколы "за фейки о ВС РФ"

Полиция составила на одного из организаторов "Русских маршей" Дмитрия Демушкина два протокола о распространении фейков о российской армии, следует из картотеки Тверского суда Москвы.

Там указано, что они составлены по статье 20.3.3 КоАП, только поступили в суд и еще не назначены к рассмотрению, пишет РИА Новости. Санкция статьи предусматривает штраф в 30-50 тысяч руб.

"Обычно меня сначала допрашивали в ОВД, а затем вели в суд или просили подписать обязательство о явке. Не было такого, что дело оказывалось в суде до опроса. Я даже догадываться не могу, за что конкретно составили протоколы", - сказал изданию Демушкин.

По его словам, в ближайшие две недели он не сможет прийти в суд – он только что перенес операцию на колене.

Теги: Дмитрий Демушкин, протокол



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