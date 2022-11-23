Суд продлил арест новосибирскому физику Маслову по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ) СО РАН Анатолию Маслову.

Он Маслов обвиняется в госизмене. Ему вменяется передача секретных данных, связанных с гиперзвуком, сообщает ТАСС.

Маслов — известный специалист в области динамики вязкого газа.

Ученый был арестован летом в Новосибирске. Затем он был помещен в СИЗО "Лефортово" в Москве. Его дело расследует центральный аппарат ФСБ.

Минувшим летом по делу о госизмене был также арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк.