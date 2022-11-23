23 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Суд продлил арест новосибирскому физику Маслову по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ) СО РАН Анатолию Маслову.

Он Маслов обвиняется в госизмене. Ему вменяется передача секретных данных, связанных с гиперзвуком, сообщает ТАСС.

Маслов — известный специалист в области динамики вязкого газа.

Ученый был арестован летом в Новосибирске. Затем он был помещен в СИЗО "Лефортово" в Москве. Его дело расследует центральный аппарат ФСБ.

Минувшим летом по делу о госизмене был также арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк.

Теги: суд, госизмена, гиперзвук



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