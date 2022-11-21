21 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В ФНС рассчитывают на сбор за год 30 триллионов рублей налогов

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Глава ведомства доложил о работе службы за 10 месяцев года.

"За 10 месяцев поступления составляют 27,4 трлн руб. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Если говорить о региональных бюджетах, консолидированных бюджетах, то это - плюс 15%. А если говорить о федеральном бюджете, то это - плюс 20%", - сказал Егоров.

Служба рассчитывает на то, что эти темпы сохранятся, и в конце года "будет преодолен Рубикон в 30 трлн руб.".

"Консолидированный бюджет у нас будет 33 трлн руб., 33,3, мы надеемся, примерно так", - сказал Егоров.

Владимир Путин, Даниил Егоров(2022)|Фото: kremlin.ru

Теги: Даниил Егоров, Владимир Путин, ФНС



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