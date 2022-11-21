Путин запустил в Тюменской области племенной центр по воспроизводству индейки

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области. С докладом о состоянии животноводческой и птицеводческой отрасли, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики выступил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Сегодня в Тюменской области запускаются первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации такого значимого проекта, пожелать вам дальнейших успехов. Новый комплекс будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию – инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Такие проекты значимы и призваны значительно укрепить продовольственную безопасность и независимость России, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции, полагает президент.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, репродуктор мощностью 12 млн яиц в год построили в Исетском районе Тюменской области. Работы начались в сентябре 2021 г. Инкубационное яйцо будет получено во II квартале 2023 г. Выход на проектную мощность запланирован в IV квартале 2023 г. Будет создано более 200 новых рабочих мест.

"Тюменская область занимает серьёзные позиции в агропромышленном секторе Уральского федерального округа и России в целом. Регион вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Появление племенного репродуктора индейки – важный шаг к снижению зависимости от иностранных поставщиков. Он стал возможен благодаря системной совместной работе бизнеса и власти. Проект масштабный и перспективный. Уверен, продукция тюменского репродуктора индейки займёт значимые позиции на рынке и даст агропромышленному комплексу нашей страны новые возможности для развития", – сказал уральский полпред Владимир Якушев, его цитирует портал полпредства.