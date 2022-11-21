21 Ноября 2022
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Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

"Транснефть – Сибирь" завершило плановые ремонты завершены на инфраструктурных объектах в трех регионах

"Транснефть – Сибирь" выполнила плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В период плановой остановки работы магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев проведена замена запорной арматуры на линейной части и линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Торгили" и "Чаши". Также выполнено отключение участка МН длиной три километра для последующей замены в рамках программы техперевооружения. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

(2022)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

На ЛПДС "Нижневартовская" проведены работы по подключению к системе МН Нижневартовск – Курган – Куйбышев трех подпорных насосных агрегатов после замены. Новое насосное оборудование обладает увеличенным межремонтным периодом, а повышенный КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти.

Выполнено подключение к технологическим трубопроводам двух резервуаров для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. метров каждый, построенных на ЛПДС "Каркатеевы". Еще один резервуар объемом 5 тыс. кубометров, предназначенный для хранения нефтепродуктов, подключен к системе магистрального нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш на НППС "Тюмень". Объекты возведены в рамках программы технического перевооружения предприятия.

(2022)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

В работах было задействовано около 300 человек, использовалось свыше 70 единиц спецтехники. Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов "Транснефть – Сибирь" проводились в строгом соответствии с нормативными документами "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты "Транснефть – Сибирь" функционируют в штатном режиме.

Теги: "Транснефть – Сибирь", инфраструктурные объекты, плановый ремонт



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