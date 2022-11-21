В Тюмени ждут поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза впервые сделает остановку в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

На железнодорожный вокзал города состав прибудет 28 ноября в 15.40 по местному времени.

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция. В его составе — 19 вагонов, во главе — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Юных гостей и их родителей ждет развлекательная праздничная программа. Принять участие смогут все желающие.

22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился в очередное путешествие по стране. Поезд проедет по железным дорогам России более 33 000 км. Его маршрут пройдет через более чем 130 городов Байкало-Амурской магистрали, Транссибирской магистрали, Центральной России и Севера. Дед Мороз также заедет в Республику Беларусь.

Подробнее с маршрутом можно ознакомиться на сайте РЖД.

В 2021 году проект стартовал 5 декабря, когда Всероссийский Дед Мороз со своей командой впервые отправился из Великого Устюга в железнодорожное путешествие. За 41 день поезд проехал свыше 13 тысяч километров, побывал в 36 городах России. Главный волшебник страны подарил новогоднее настроение и улыбки десяткам тысяч детей.