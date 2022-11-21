21 Ноября 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы от Тюменской области назвал англичан фашистами

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин назвал фашистами англичан из-за высказывания отца бывшего премьер-министра Великобритании о необходимости сократить численность населения Земли до 1 млрд человек, передает корреспондент Накануне.RU.

"Отец Бориса Джонсона Стэнли Джонсон заявил, что на Земле слишком много людей. Он предлагает сократить население максимум до одного миллиарда. Кто еще хочет мне сказать, что англо-саксы не лоббируют и не пропагандируют идеи фашизма? Да они сами являются фашистами! Разве в таких семьях могут вырасти нормальные дети? Они еще политиками и руководителями государств становятся", - возмутился парламентарий в своем telegram-канале.

Напомним, население планеты достигло 15 ноября 8 млрд человек, заявили в ООН. Пока самой густонаселенной страной мира остается Китай, но в 2023 году Индия опередит КНР. Население мира растет самыми медленными темпами с 1950 года. Только в 2020-м году население сократилось из-за ковида – менее чем на 1%.

Последние прогнозы Организации Объединенных Наций предполагают, что население мира может вырасти примерно до 8,5 миллиардов в 2030 году и 9,7 миллиардов в 2050 году. Пик в 10,4 млрд человек будет достигнут в 2080-х годах и останется на этом уровне до 2100 года.

Теги: Николай Брыкин, население Земли, Стэнли Джонсон, Борис Джонсон, фашизм



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