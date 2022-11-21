Сына бывшего детского омбудсмена Астахова приговорили к 3,5 годам колонии, - Mash

Предпринимателя Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, его признали виновным по делу об афере с кредитами саратовского "НВКбанка" на 75 миллионов рублей. Сам Астахов свою вину не признал.

Об уголовном деле против Астахова стало известно в декабре 2021 года. Предпринимателя отправили под домашний арест.

По мнению следствия, бизнесмен помог директору ООО "Омега" получить и похитить кредиты, выданные в "НВКбанке", чтобы "прогнать" их через его компанию, сообщает Mash.

Утверждается, что изначально Астахов проходил по общему делу о хищениях в банке вместе с 14 его топ-менеджерами. Суммой ущерба называли 1,2 миллииарда рублей, потом она увеличилась до 2,9. Однако позже Астахова стали судить отдельно. Его партнер, по данным СМИ, сбежал за границу.