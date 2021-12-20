20 Декабря 2021
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Происшествия В России
Антон Астахов, Павел Астахов (2012) | Фото:vesti.kz/ru

Сына бывшего детского омбудсмена Астахова отправили под домашний арест

Сына бывшего уполномоченного при президенте России по правам ребенка Павла Астахова отправили под домашний арест до 18 февраля по уголовному делу о мошенничестве, сообщает Mash.

На прошлом заседании, несмотря на ходатайство следствия, судьи в домашнем аресте отказали. Решение обжаловали в Мосгорсуде, пишет телеграм-канал.

Антон Астахов обвиняется в хищении 1,2 млрд рублей. "Следствие считает, что Астахов-младший со своим партнером якобы отжали себе компанию, набрали под нее кредитов, прогнали через нее больше 3 млрд рублей. А потом оформили процедуру возврата НДС примерно на 130 млн", - сообщал ранее Mash.

Астахову-младшему грозит до десяти лет колонии. Его партнер, по данным СМИ, сбежал за границу.

Теги: антон астахов, мошенничество



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