Прокуратура может обжаловать приговор экс-сотруднику уральского ИВС, осужденному за взятки

В уральском городе Серов вынесен приговор бывшему сотруднику ИВС. Его признали виновным в мелком взяточничестве и превышении полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2021 году мужчина получил взятки в виде денег на сумму более 24 тысяч рублей за передачу запрещенных предметов (телефоны, зарядные устройства, сим-карты) содержащимся в изоляторе временного содержания МВД России "Серовский". Как показало расследование, деньги перечислялись на банковскую карту сотрудника матерью одного из сидельцев. Размер взяток составлял от 500 рублей до 5,5 тысяч рублей.

Серовский районный суд признал теперь уже бывшего работника ИВС виновным и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

В прокуратуре уже заявили, что в течение предусмотренных законом 10 дней изучат вердикт суда на наличие оснований для его обжалования или их отсутствия.