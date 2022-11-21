21 Ноября 2022
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: kremlin.ru

Путин по ВКС запустит важное для России предприятие в Тюменской области

Сегодня президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске племенного центра по воспроизведению индейки в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В ходе мероприятия vинистр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики. К разговору о развитии отрасли подключится ряд профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей, работающих над улучшением различных пород птицы и скота.

Племенной репродуктор индейки откроется в Исетском районе.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, производительность племенного репродуктора индейки составит 12 млн штук яиц в год. На предприятие завезут 138 тыс. голов родительского стада индейки. Проект реализует сельскохозяйственный холдинг "Дамате" в рамках трехстороннего соглашения между предприятием, "Россельхозбанком" и губернатором Александром Моором. Реализация проекта составила 6 млрд руб., из них больше 5 млрд - инвестиции "Россельхозбанка".

Запуск центра по производству индейки позволит снизить зависимость российского птицеводства от импортного генетического материала.

Теги: Владимир Путин, племенной репродуктор индейки, импортозамещение



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