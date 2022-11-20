Эрдоган о попытках изолировать Россию: "Цена будет бесконечной"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политика изоляции России со стороны других стран приведет к очень серьезным последствиям.

Заявление турецкий политик сделал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Цена будет бесконечной", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос корреспондента программы о попытках изолировать Россию.

Напомним, на этой неделе Реджеп Тайип Эрдоган после контактов РФ и США в Анкаре сообщил, что стороны договорились воздержаться от использования ядерного оружия. По его словам, такую информацию он получил от главы турецкой разведки. Президент заявил, что рассчитывает на продолжение встреч глав российской и американской разведок в Турции.