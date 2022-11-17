Россия и США договорились воздержаться от использования ядерного оружия, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после контактов России и США в Анкаре сообщил, что стороны договорились воздержаться от использования ядерного оружия.

По его словам, такую информацию он получил от главы турецкой разведки.

"На данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Турецкий президент заявил, что рассчитывает на продолжение встреч глав российской и американской разведок в Турции.

Ранее СМИ сообщали, что в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции 14 ноября состоялась встреча директора СВР России Сергея Нарышкина и директора ЦРУ США Уильяма Бернса.

Представитель Белого дома заявил, что Бернс не ведет каких-либо переговоров по урегулированию украинского кризиса, а должен передать сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия.