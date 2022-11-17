ЦБ утвердил единую комиссию для зарубежных переводов через СБП

При перевод денежных средств за границу через систему быстрых платежей (СБП), с пользователя банка будет взыматься комиссия в 6 рублей. Единый размер комиссии для физлиц ввел Центробанк. Изменения вступят в силу с 19 декабря.

Регулятор обещает, что клиенты банков смогут как и прежде пользоваться СБП внутри страны бесплатно.

Как передает РБК со ссылкой на Центробанк, сумма единой комиссии осталась прежней, однако на сегодняшний день ее платят как банк отправителя, так и банк получателя: по 3 рубля каждый.



"Для развития тарифной системы СБП мы приняли решение перераспределить плату банков за услуги Банка России по трансграничным переводам граждан через СБП без увеличения общей суммы тарифа. Вместо действующего тарифа за трансграничный перевод по 3 руб. с банка-отправителя и с банка-получателя с 19 декабря этого года будет установлен единый тариф - 6 руб. только для банка-отправителя", - добавили в ЦБ.