17 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Berforum.ru

В МИД РФ назвали "безосновательными" обвинения в поставках России иранских беспилотников

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин полагает, что обвинения со стороны западных стран в том, что Иран якобы поставляет России беспилотники, которые используются на Украине, безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.
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"Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадёжность своих усилий. Подобными действиями они совершенно дискредитируют себя как добросовестных участников СВПД", - сказал Вершинин в интервью РИА Новости.

Москва разделяет мнение иранской стороны, "озвученное официальным представителем МИД Ирана Насером Канаани 11 ноября, что обвинения в экспорте иранского оружия в Россию для использования в спецоперации на Украине являются безосновательными и выдвигаются теми, кто стремится таким образом оправдать свои незаконные поставки вооружений Киеву".

Напомним, в июле в США заявили, что Россия собирается закупить в Иране боевые беспилотники. В Иране это опровергли. В конце августа The Washington Post написала, что Иран якобы начал поставки боевых беспилотников в Россию. В конце сентября издание Politico заявило, что иранские беспилотники, которые якобы стали массово использоваться союзными силами, стали "огромной проблемой" для ВСУ. Иранские беспилотники относительно невелики и летают на очень низкой высоте, что затрудняет их обнаружение системами ПВО. В середине октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле нет информации о применении российскими военными иранских дронов в ходе специальной военной операции на Украине.

Теги: Россия, Иран, беспилотник, БПЛА



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