Песков: В Кремле не знают о применении военными РФ иранских дронов

В Кремле нет информации о применении российскими военными иранских дронов в ходе специальной военной операции на Украине.

"Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, "покупала ли или использует Россия иранские БЛА".

Все остальные вопросы он рекомендовал адресовать в Минобороны, передает "Интерфакс".

Ранее издание Politico заявило, что иранские беспилотники, которые якобы стали массово использоваться союзными силами, стали "огромной проблемой" для ВСУ. Иранские беспилотники относительно невелики и летают на очень низкой высоте, что затрудняет их обнаружение системами ПВО.

В июле в США заявили, что Россия собирается закупить в Иране боевые беспилотники. В Иране это опровергли. В конце августа The Washington Post написала, что Иран якобы начал поставки боевых беспилотников в Россию.