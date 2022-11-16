В Екатеринбурге сторонник террористов получил 16 лет "строгача"

В Екатеринбурге суд вынес приговор стороннику террористической организации. Его надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ФСБ России по Свердловской области, ранее был задержан выходец из Центральной Азии. Спецоперация по его поимке была успешно проведена в декабре 2021 года. Как уточнили в ведомстве, речь идет о запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

По данным ФСБ, мигрант лично прошел обучение у террористов и через интернет вел вербовку жителей региона для участия в деятельности указанной запрещенной МТО на территории Сирии. Вскоре об этом стало известно контрразведчикам, после чего 22-летний иностранец был задержан.

Ему вменили статьи УК России "Содействие террористической деятельности" и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Центральным окружным военным судом молодой человек признан виновным. Ему назначено 16 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор уже вступил в силу.